Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

Субота 03 січня 2026 08:30
Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 2 січня, на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Російські війська атакували майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб.

Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Новоандріївка, Магдалинівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому чотири керовані авіабомби, здійснив 77 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Ставки, Торське, Ямпіль.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районах Сіверська, Закітного та Переїзного.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Оріхівському напрямку загарбник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 210 630 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 750 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 539 безпілотних літальних апаратів та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
