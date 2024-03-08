ЗСУ провели низку контратак у Авдіївки: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 7 березня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 7 березня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північних околицях Синьківки (на північний схід від Куп'янська).

Позиційні бої тривали:

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

7 березня у районі Бахмута тривали позиційні бої.

Українські джерела заявили, що українські війська просунулися в районі Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження недавніх успіхів України у цьому районі.

Позиційні бої тривали:

на захід від Бахмута у районі Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

7 березня у районі Авдіївки тривали позиційні бої.

Російські блогери стверджували, що українські війська успішно контратакували поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і витіснили російські війська з невказаних позицій, хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цього твердження.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Тоненького та Орлівки;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий заявив, що російські війська особливо концентрують свої наступальні операції у напрямку Тоненького.

Російські війська нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі 7 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 6 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися у південній частині Георгіївки (на захід від Донецька) та у південно-західній частині Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Побєди та Красногорівки.

Також 7 березня відбулися позиційні бої у районі Водяного (на схід від Великої Новосілки) у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 7 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

7 березня на лівому березі Херсонської області в районі Кринків тривали позиційні бої.

Російські блогери стверджували, що українські війська утримують позиції у районі дач біля Антонівського мосту.