ЗСУ провели низку контратак у Авдіївки: карти ISW

Російські війська нещодавно трохи просунулися на північних околицях Синьківки. За попередньою інформацією, українські війська успішно контратакували поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і витіснили російські війська з невказаних позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 7 березня.
Відеозапис з геолокацією, опублікований 7 березня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північних околицях Синьківки (на північний схід від Куп'янська).
Позиційні бої тривали:
7 березня у районі Бахмута тривали позиційні бої.
Українські джерела заявили, що українські війська просунулися в районі Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження недавніх успіхів України у цьому районі.
Позиційні бої тривали:
7 березня у районі Авдіївки тривали позиційні бої.
Російські блогери стверджували, що українські війська успішно контратакували поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і витіснили російські війська з невказаних позицій, хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цього твердження.
Позиційні бої тривали:
Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий заявив, що російські війська особливо концентрують свої наступальні операції у напрямку Тоненького.
Російські війська нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі 7 березня.
Відео з геолокацією, опубліковане 6 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися у південній частині Георгіївки (на захід від Донецька) та у південно-західній частині Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).
Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Побєди та Красногорівки.
Також 7 березня відбулися позиційні бої у районі Водяного (на схід від Великої Новосілки) у західній частині Донецької області.
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 7 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.
Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).
7 березня на лівому березі Херсонської області в районі Кринків тривали позиційні бої.
Російські блогери стверджували, що українські війська утримують позиції у районі дач біля Антонівського мосту.
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