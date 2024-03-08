UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ провели низку контратак у Авдіївки: карти ISW

Фото: ЗСУ зробили низку контратак у Авдіївки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська нещодавно трохи просунулися на північних околицях Синьківки. За попередньою інформацією, українські війська успішно контратакували поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і витіснили російські війська з невказаних позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 7 березня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 7 березня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північних околицях Синьківки (на північний схід від Куп'янська).

Позиційні бої тривали:

  • на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;
  • на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

7 березня у районі Бахмута тривали позиційні бої.

Українські джерела заявили, що українські війська просунулися в районі Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження недавніх успіхів України у цьому районі.

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Бахмута у районі Іванівського;
  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;
  • на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

7 березня у районі Авдіївки тривали позиційні бої.

Російські блогери стверджували, що українські війська успішно контратакували поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і витіснили російські війська з невказаних позицій, хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цього твердження.

Позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Бердичів;
  • на захід від Авдіївки в районі Тоненького та Орлівки;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий заявив, що російські війська особливо концентрують свої наступальні операції у напрямку Тоненького.

Російські війська нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі 7 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 6 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися у південній частині Георгіївки (на захід від Донецька) та у південно-західній частині Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Побєди та Красногорівки.

Також 7 березня відбулися позиційні бої у районі Водяного (на схід від Великої Новосілки) у західній частині Донецької області.

 

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 7 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

7 березня на лівому березі Херсонської області в районі Кринків тривали позиційні бої.

Російські блогери стверджували, що українські війська утримують позиції у районі дач біля Антонівського мосту.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонецька областьЗапорізька областьХерсонська областьХарківВійна в Україні