ВСУ предприняли ряд контратак у Авдеевки: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная 7 марта.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 7 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северных окраинах Синьковки (к северо-востоку от Купянска).

Позиционные бои продолжались:

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

7 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои.

Украинские источники заявили, что украинские войска продвинулись в районе Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения недавних успехов Украины в этом районе.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Пивденного и Нью-Йорка.

7 марта в районе Авдеевки продолжались позиционные бои.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска успешно контратаковали близ Бердичей (к северо-западу от Авдеевки) и вытеснили российские войска с неуказанных позиций, хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения этого утверждения.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Бердичей;

к западу от Авдеевки в районе Тоненького и Орловки;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что российские войска особенно концентрируют свои наступательные операции в направлении Тоненького.

Российские войска недавно продвинулись к западу и юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 7 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 6 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в южной части Георгиевки (к западу от Донецка) и в юго-западной части Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Победы и Красногоровки.

Также 7 марта произошли позиционные бои в районе Водяного (к востоку от Великой Новоселки) в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 7 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (к востоку от Работино).

7 марта на левом берегу Херсонской области в районе Крынков продолжались позиционные бои.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска удерживают позиции в районе дач возле Антоновского моста.