ВСУ предприняли ряд контратак у Авдеевки: карты ISW

Российские войска недавно незначительно продвинулись на северных окраинах Синьковки. По предварительной информации украинские войска успешно контратаковали близ Бердичей (к северо-западу от Авдеевки) и вытеснили российские войска с неуказанных позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная 7 марта.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 7 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северных окраинах Синьковки (к северо-востоку от Купянска).
Позиционные бои продолжались:
7 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои.
Украинские источники заявили, что украинские войска продвинулись в районе Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения недавних успехов Украины в этом районе.
Позиционные бои продолжались:
7 марта в районе Авдеевки продолжались позиционные бои.
Российские блогеры утверждали, что украинские войска успешно контратаковали близ Бердичей (к северо-западу от Авдеевки) и вытеснили российские войска с неуказанных позиций, хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения этого утверждения.
Позиционные бои продолжались:
Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что российские войска особенно концентрируют свои наступательные операции в направлении Тоненького.
Российские войска недавно продвинулись к западу и юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 7 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 6 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в южной части Георгиевки (к западу от Донецка) и в юго-западной части Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).
Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Победы и Красногоровки.
Также 7 марта произошли позиционные бои в районе Водяного (к востоку от Великой Новоселки) в западной части Донецкой области.
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 7 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (к востоку от Работино).
7 марта на левом берегу Херсонской области в районе Крынков продолжались позиционные бои.
Российские блогеры утверждали, что украинские войска удерживают позиции в районе дач возле Антоновского моста.
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