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ЗСУ зранку збили російській вертоліт у Донецькій області

Фото: ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 у Донецькій області 23 червня (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Донецькій області у п'ятницю, 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряними силами Збройних сил України Миколи Олещука.

"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "Алігатор" на Донеччині сьогодні вранці!" - розповів він.

Обстріл України 23 червня

Російські військові здійснили чергову ракетну атаку територією України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі російські цілі. Зокрема, ворог атакував військовий аеродром у Хмельницькій області, випустивши 13 ракет із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс з напрямку Каспію. ППО впоралася з усіма ворожими об'єктами.

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