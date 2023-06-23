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ВСУ утром сбили российский вертолет в Донецкой области

Фото: ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Донецкой области 23 июня (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Донецкой области в пятницу, 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "Аллигатор" на Донетчине сегодня утром!" - рассказал он.

Обстрел Украины 23 июня

Российские военные предприняли очередную ракетную атаку по территории Украины сегодня ночью, 23 июня. Но силы ПВО уничтожили все российские цели. В частности, враг атаковал военный аэродром в Хмельницкой области, выпустив 13 ракет с четырех бомбардировщиков Ту-95мс с направления Каспия. ПВО справилась со всеми вражескими объектами.

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