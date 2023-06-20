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ЗСУ знову відкинули окупантів: оновлена карта бойових дій

Фото: ЗСУ знову відкинули окупантів у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося відтіснити російських окупантів на південному сході нашої країни. Вони продовжують активні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMAP.

За даними карти бойових дій, успіх українських військових сьогодні був зафіксований неподалік Оріхова Запорізької області. Нашим захисникам вдалося відкинути ворога на півночі від тимчасово окупованого села Роботине.

Фото: українські військові просунулися на південному сході України (скриншот)

При цьому на інших ділянках фронту, виходячи з інформації DeepStateMAP, жодних змін поки що немає.

Успіхи українських військових

Нагадаємо, ще на початку червня українські захисники активізували наступальні дії на кількох напрямках. Тоді російські пропагандисти почали заявляти про нібито початок контрнаступу ЗСУ, але такі вкиди спростували.

Нашим військовим вдалося досягти успіху на південному сході України, там за два тижні було деокуповано вісім населених пунктів. Наприклад, учора, 19 червня, стало відомо про звільнення від росіян села П'ятихатки Запорізької області.

Водночас у Міністерстві оборони попередили українців, що зараз потрібно налаштуватися на жорсткий двобій, оскільки ворог не здається і чинить опір.

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