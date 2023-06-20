ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знову відкинули окупантів: оновлена карта бойових дій

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 21:16
ЗСУ знову відкинули окупантів: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ знову відкинули окупантів у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося відтіснити російських окупантів на південному сході нашої країни. Вони продовжують активні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMAP.

За даними карти бойових дій, успіх українських військових сьогодні був зафіксований неподалік Оріхова Запорізької області. Нашим захисникам вдалося відкинути ворога на півночі від тимчасово окупованого села Роботине.

Фото: українські військові просунулися на південному сході України (скриншот)

При цьому на інших ділянках фронту, виходячи з інформації DeepStateMAP, жодних змін поки що немає.

Успіхи українських військових

Нагадаємо, ще на початку червня українські захисники активізували наступальні дії на кількох напрямках. Тоді російські пропагандисти почали заявляти про нібито початок контрнаступу ЗСУ, але такі вкиди спростували.

Нашим військовим вдалося досягти успіху на південному сході України, там за два тижні було деокуповано вісім населених пунктів. Наприклад, учора, 19 червня, стало відомо про звільнення від росіян села П'ятихатки Запорізької області.

Водночас у Міністерстві оборони попередили українців, що зараз потрібно налаштуватися на жорсткий двобій, оскільки ворог не здається і чинить опір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України