ВСУ снова отбросили оккупантов: обновленная карта боевых действий

Украинским защитникам удалось оттеснить российских оккупантов на юго-востоке нашей страны. Они продолжают там активные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP .

Согласно данным карты боевых действий, успех украинских военных сегодня был зафиксирован неподалеку от Орехова Запорожской области. Нашим защитникам удалось отбросить врага на севере от временно оккупированного села Работино.

Фото: украинские военные продвинулись на юго-востоке Украины (скриншот)

При этом на других участках фронта, исходя из информации DeepStateMAP, каких-либо изменений пока нет.

Успехи украинских военных

Напомним, еще в начале июня украинские защитники активизировали наступательные действия на нескольких направлениях. Тогда российские пропагандисты начали заявлять о якобы начале контрнаступления ВСУ, но такие вбросы опровергли.

Нашим военным удалось достичь успеха на юго-востоке Украины, там за две недели было деоккупированно восемь населенных пунктов. К примеру, вчера, 19 июня, стало известно об освобождении от россиян села Пятихатки Запорожской области.

В то же время в Министерстве обороны предупредили украинцев, что сейчас нужно настроиться на жесткий поединок, поскольку враг не сдается и оказывает сопротивление.