ВСУ снова отбросили оккупантов: обновленная карта боевых действий
Украинским защитникам удалось оттеснить российских оккупантов на юго-востоке нашей страны. Они продолжают там активные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.
Согласно данным карты боевых действий, успех украинских военных сегодня был зафиксирован неподалеку от Орехова Запорожской области. Нашим защитникам удалось отбросить врага на севере от временно оккупированного села Работино.
Фото: украинские военные продвинулись на юго-востоке Украины (скриншот)
При этом на других участках фронта, исходя из информации DeepStateMAP, каких-либо изменений пока нет.
Успехи украинских военных
Напомним, еще в начале июня украинские защитники активизировали наступательные действия на нескольких направлениях. Тогда российские пропагандисты начали заявлять о якобы начале контрнаступления ВСУ, но такие вбросы опровергли.
Нашим военным удалось достичь успеха на юго-востоке Украины, там за две недели было деоккупированно восемь населенных пунктов. К примеру, вчера, 19 июня, стало известно об освобождении от россиян села Пятихатки Запорожской области.
В то же время в Министерстве обороны предупредили украинцев, что сейчас нужно настроиться на жесткий поединок, поскольку враг не сдается и оказывает сопротивление.
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