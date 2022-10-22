ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів та літак, - Генштаб

За даними на ранок суботи, 22 жовтня, українські військові ліквідували за добу 320 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67070 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали:
Як повідомлялося, ЗСУ деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.
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