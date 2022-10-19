ЗСУ знищили вже понад 66 тисяч окупантів, - Генштаб

За даними на ранок середи, 19 жовтня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66280 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали:
Як повідомлялося, вночі на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва. Усіх їх було знищено у Миколаївській області.
При цьому ЗСУ успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.
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