ЗСУ знищили вже понад 66 тисяч окупантів, - Генштаб

За даними на ранок середи, 19 жовтня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66280 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали:

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Як повідомлялося, вночі на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва. Усіх їх було знищено у Миколаївській області.

При цьому ЗСУ успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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