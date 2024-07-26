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ЗСУ знищили вже майже 16 000 російських артсистем: втрати ворога від Генштабу

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Українські воїни знищили протягом добі 25 липня 950 російських окупантів. Загальні втрати у живій силі сягнули 572 300 осіб. Також знищено 11 ББМ та 36 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 572300 (+950) осіб ліквідовано;
  • танків – 8320 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 16050 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 15840 (+36) од.;
  • РСЗВ – 1125 од.;
  • засоби ППО – 904 од.;
  • літаків – 361 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73) од.;
  • крилаті ракети – 2402 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од.;
  • спеціальна техніка - 2593 од.

Нагадаємо, за оцінками Німеччини, на війні проти України загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

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Війна Росії проти України