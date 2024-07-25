ua en ru
Чт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тисяч загарбників

Берлін, Четвер 25 липня 2024 08:42
UA EN RU
Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тисяч загарбників Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує DW.

Шольц заявив, що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Володимир Путін вбиває мирних жителів, а також відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.

"За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 тисяч російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше", - сказав канцлер Німеччини.

Що ще відомо про втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 571 тисячу окупантів, а також тисячі одиниць техніки. Йдеться про не лише броньовану техніку, але й про авіацію та кораблі.

Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1230 російських загарбників.

Російський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні.

Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія хоче до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Він наголосив, що окупанти все ще мають перевагу у техніці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
Нічна атака дронів. На підступах до Києва збили усі російські "Шахеди"
Нічна атака дронів. На підступах до Києва збили усі російські "Шахеди"
DAILY
Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни
Юлія Гаюкжурналістка РБК-Україна Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни