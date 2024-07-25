Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тисяч загарбників

На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує DW.

"За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 тисяч російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше", - сказав канцлер Німеччини.

Шольц заявив, що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Володимир Путін вбиває мирних жителів, а також відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.

Що ще відомо про втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 571 тисячу окупантів, а також тисячі одиниць техніки. Йдеться про не лише броньовану техніку, але й про авіацію та кораблі.

Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1230 російських загарбників.

Російський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні.

Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія хоче до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Він наголосив, що окупанти все ще мають перевагу у техніці.

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