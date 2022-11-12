ЗСУ знищили вже 80 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Українські захисники за останню добу знищили ще 810 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 80 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада орієнтовно склали:
Нагадаємо, підрозділи ЗСУ звільнили на півдні України вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
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