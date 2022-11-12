ВСУ уничтожили уже 80 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 810 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 80 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 12 ноября ориентировочно составили:
Напомним, подразделения ВСУ освободили на юге Украины уже более 3 тысяч квадратных километров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.