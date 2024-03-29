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ЗСУ знищили ворожу техніку та піхоту в районі Новомихайлівки (відео)

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили ворожу техніку разом з піхотою та боєприпасами в районі Новомихайлівки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Феєричне знищення російської техніки з піхотою і боєприпасами - так закінчилась для окупантів чергова спроба штурму позицій 79-ки у районі Новомихайлівки", - йдеться у дописі під відео.

 

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України перевищили 440 тисяч солдатів. За останню добу наші захисники ліквідували ще 820 росіян.

Окрім того, протягом минулої доби українські бійці знищили 8 танків, 27 ББМ, 28 артсистем та іншу техніку ворога.

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