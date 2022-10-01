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ЗСУ знищили ворожий об’єкт поблизу Золотого: десятки окупантів загинули

Фото: ЗСУ знищили ворожий об’єкт поблизу Золотого (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України атакували позицію росіян біля тимчасово окупованого Золотого (Луганська область) та ліквідували десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими", - йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ вдалося знищити там чотири одиниці військової техніки і таким чином російські окупаційні війська продовжили зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

"Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що влітку ЗСУ змогли уникнути оточення при виході із Золотого Луганської області та вийшли з населеного пункту. Наразі він перебуває під тимчасовою окупацією.

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