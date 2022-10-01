ВСУ уничтожили вражеский объект вблизи Золотого: десятки оккупантов погибли

Вооруженные силы Украины атаковали позицию россиян у временно оккупированного Золотого (Луганская область) и ликвидировали десятки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными", - говорится в сообщении.
Также ВСУ удалось уничтожить там четыре единицы военной техники и таким образом российские оккупационные войска продолжили нести потери в живой силе, вооружении и военной технике.
"Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне", - добавили в Генштабе.
Напомним, что летом ВСУ смогли избежать оцепления при выходе из Золотого Луганской области и вышли из населенного пункта. В настоящее время он находится под временной оккупацией.
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