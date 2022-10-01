ВСУ уничтожили вражеский объект вблизи Золотого: десятки оккупантов погибли

"Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными", - говорится в сообщении.

Также ВСУ удалось уничтожить там четыре единицы военной техники и таким образом российские оккупационные войска продолжили нести потери в живой силе, вооружении и военной технике.

"Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне", - добавили в Генштабе.