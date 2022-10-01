ЗСУ знищили ворожий об’єкт поблизу Золотого: десятки окупантів загинули

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими", - йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ вдалося знищити там чотири одиниці військової техніки і таким чином російські окупаційні війська продовжили зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

"Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні", - додали у Генштабі.