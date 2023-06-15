ЗСУ знищили вертоліт та 580 окупантів: втрати Росії в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217910 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3955 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7667 (+14) од,

артилерійських систем - 3793 (+10) од,

РСЗВ - 604 (+1) од,

засоби ППО - 364 од,

літаків - 314 од,

гелікоптерів - 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3333 (+9),

крилаті ракети - 1199 (+3) од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6506 (+24) од,

спеціальна техніка - 519 (+3)

Атака по Україні 15 червня

Вночі Росія вкотре атакувала Україну, використавши ракети та дрони-камікадзе. Вибухи були чутні в Одесі та Кривому Розі. Зокрема, сили оборони знищили всі 13 БПЛА, які окупанти випустили по Одеській області. Повітряна тривога вночі лунала Україною двічі.

Зазначимо, що окупанти вже два дні поспіль б'ють по Одесі та Кривому Рогу. Так, 13 червня, загарбники завдали удару по багатоповерхівці у Кривому Розі, загинули 12 людей, а вчора, 14 червня, була атакована Одеса - троє людей загинули, 13 отримали поранення.