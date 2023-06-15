ВСУ уничтожили вертолет и 580 окупантов: потери России в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 217910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.23 ориентировочно составили:
Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину, использовав ракеты и дроны-камикадзе. Взрывы были слышны в Одессе и Кривом Роге. В частности, силы обороны уничтожили все 13 БПЛА, которые оккупанты выпустили по Одесской области. Воздушная тревога ночью раздавалась по Украине дважды.
Отметим, что оккупанты уже два дня подряд бьют по Одессе и Кривому Рогу. Так, 13 июня, захватчики нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге, погибли 12 человек, а вчера, 14 июня, была атакована Одесса - трое людей погибли, 13 получили ранения.
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