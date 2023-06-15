ВСУ уничтожили вертолет и 580 окупантов: потери России в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 217910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 217910 (+580) человек ликвидировано,

танков ‒ 3955 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 7667 (+14) ед,

артиллерийских систем - 3793 (+10) ед,

РСЗО - 604 (+1) ед,

средства ПВО - 364 ед,

самолетов - 314 ед,

вертолетов - 301 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3333 (+9),

крылатые ракеты - 1199 (+3) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6506 (+24) ед,

специальная техника - 519 (+3)

Атака по Украине 15 июня

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину, использовав ракеты и дроны-камикадзе. Взрывы были слышны в Одессе и Кривом Роге. В частности, силы обороны уничтожили все 13 БПЛА, которые оккупанты выпустили по Одесской области. Воздушная тревога ночью раздавалась по Украине дважды.

Отметим, что оккупанты уже два дня подряд бьют по Одессе и Кривому Рогу. Так, 13 июня, захватчики нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге, погибли 12 человек, а вчера, 14 июня, была атакована Одесса - трое людей погибли, 13 получили ранения.