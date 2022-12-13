ЗСУ знищили "верхівку" 58 армії РФ та багато техніки у Запорізькій області, - Генштаб

Українські військові на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили керівний склад 58-ї армії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Підтверджено поразку противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Крім знищення керівного складу 58 армії в місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак і Гуляйполі знищено три артилерійські установки і до 10 одиниць військової техніки. противника", - йдеться у зведенні Генштабу.
Також повідомляється, що внаслідок точного удару по пункту дислокації окупаційних військ 11 грудня у районі населеного пункту Кадіївка Луганської області ліквідовано до 60 військовослужбовців убитими та до 100 – пораненими.
Нагадаємо, у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Незабаром стало відомо, що було знищено міст на трасі між Мелітополем та Костянтинівкою.
Також повідомлялося, що українським військовим вдалося атакувати кілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.
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