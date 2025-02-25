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ВСУ уничтожили укрытие и остановили штурм РФ в Донецкой области

Вторник 25 февраля 2025 10:56
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ВСУ уничтожили укрытие и остановили штурм РФ в Донецкой области Фото: ВСУ уничтожили вражеские укрытия и остановили наступательные действия (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Вооруженные силы Украины в Донецкой области уничтожили вражеские укрытия. Они остановили попытки оккупантов провести штурмовые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

В Донецкой области артиллеристы бригады "Месть" успешно нанесли удар по вражескому укрытию, уничтожив его и значительно ослабив позиции противника.

По информации командования, пограничники комендатуры огневой поддержки использовали реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 для уничтожения вражеских укрытий и подавления намерений оккупантов осуществить штурмовые действия.

Этот успешный удар является важным шагом в обеспечении обороны восточного направления и снижении активности противника на линии фронта.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды пытался прорвать оборону украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг совершил 11 атак, однако наши защитники успешно отбили штурмовые действия в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал шесть раз, пытаясь прорвать нашу оборону вблизи Зеленых Долин, Боровской Андреевки, Новолюбовки, Дибровы и Катериновки.

На Торецком направлении враг провел 11 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши военные успешно остановили 28 штурмовых попыток агрессора в направлении Водяного Второго, Луча, Покровска, Леонтовичей, Котлино, Удачного, Молодецкого, Надиевки, Троицкого, Андреевки, Тарасовки и Улаклов.

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