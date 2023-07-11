ЗСУ знищили три ворожі безпілотники "Ланцет" (фото)

"11 липня 2023 року в результаті бойової роботи, воїнами повітряного командування "Південь" знищено 3 російських ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" зазначила, що мова йде про безпілотники "Ланцет".

Фото: уламки безпілотників (facebook.com/PvKPivden)

Однак у ЗСУ не уточнили, де конкретно було знищено ворожі безпілотники.

Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій

Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.

Проте українські бійці продовжують знищувати ці БпЛА. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".