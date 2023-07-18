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ЗСУ знищили три ворожі безпілотники в Херсонській області

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України сьогодні, 18 липня, знищили три ворожі безпілотники в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"18 липня 2023 року знищено 3 російські безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це зробили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

Військовим вдалося знищити 1 розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР" та 2 ударних БпЛА "Ланцет".

Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій

Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.

Проте українські бійці продовжують знищувати ці БпЛА. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні