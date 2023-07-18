ЗСУ знищили три ворожі безпілотники в Херсонській області

"18 липня 2023 року знищено 3 російські безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це зробили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

Військовим вдалося знищити 1 розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР" та 2 ударних БпЛА "Ланцет".

Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій

Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.

Проте українські бійці продовжують знищувати ці БпЛА. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".