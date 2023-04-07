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ЗСУ знищили три російські безпілотники: у Генштабі назвали моделі

Фото: українські військові збили трьох російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за добу знищили три російські безпілотники, а також три кориговані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Наші захисники знищили 3 БПЛА різних типів (Орлан-10, Supercam і Ланцет-3), а також три кориговані авіаційні бомби", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії, в той же час, вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади паливно-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше ми повідомляли, що росіяни вигадали нову тактику використання дронів - вони прив'язують до безпілотників гранати і намагаються бити по скупчення людей.

Як повідомлялося, нещодавно Росія почала використовувати плануючі бомби, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 та Су-34. І ця тактика ворога – нова загроза для українських сил ППО.

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