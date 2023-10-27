Ілюстративне фото: ЗСУ знищили три ракети та два безпілотники окупантів на півдні (командування Повітряних сил ЗСУ)

Українські військові сьогодні, 27 жовтня, збили три ракети та два безпілотники російських окупантів у Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

Військові уточнюють, що внаслідок бойової роботи силами протиповітряної оборони знищено: у Миколаївській області - три керовані авіаційні ракети Х-59;

у Херсонській області - два ударні безпілотники "Ланцет". Що передувало Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, вдень у південних регіонах України оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про три ракети у Миколаївській області, які запустили російські окупанти. Зазначимо, що російські окупанти регулярно намагаються бити по Україні за допомогою ракет та дронів. Одна з останніх атак дронів відбулася сьогодні, 27 жовтня, вночі. Сили протиповітряної оборони збили п'ять з шести ударних дронів "Шахед".