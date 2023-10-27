Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили три ракеты и два беспилотника оккупантов на юге (командование Воздушных сил ВСУ)

Украинские военные сегодня, 27 октября, сбили три ракеты и два беспилотника российских оккупантов в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Военные уточняют, что в результате боевой работы силами противовоздушной обороны уничтожены: в Николаевской области - три управляемые авиационные ракеты Х-59;

в Херсонской области - два ударных беспилотника "Ланцет". Что предшествовало Напомним, сегодня, 27 октября, днем в южных регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали о трех ракетах в Николаевской области, которые запустили российские оккупанты. Отметим, что российские оккупанты регулярно пытаются бить по Украине при помощи ракет и дронов. Одна из последних атак дронов произошла сегодня, 27 октября, ночью. Силы противовоздушной обороны сбили пять из шести ударных дронов "Шахед".