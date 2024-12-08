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ЗСУ знищили ТОС та багато іншої техніки росіян: Третя штурмова показала відео

Фото: бійці збили дроном навіть росіян на мотоциклі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Бійці Третьої окремої штурмової бригади реалізували чудовий настріл. Зокрема, за допомогою дронів знищили багато ворожої техніки, включаи російську ТОС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "3-тя окрема штурмова бригада".

"Пілоти бригади знову бʼють ворожу важку вогнеметну систему та ще понад десяток броньованої техніки, важкого автотранспорту і легковух. Цей настріл - лютіший за всі екшн-шутери", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, як палає ворожа техніка. Зокрема, українські воїни атакували чисельну кількість ББМ, ВАТ, "УАЗікі", а також епічно збили російських солдат на мотоциклі. Крім того, бійці знищили піхоту і навіть генератор росіян.

"І це лише частина роботи, яку щодня виконують бійці підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону бригади", - резюмували у Третій штурмовій.

 

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що українські десантники знищили кілька штурмових груп Росії в районі Курахового. Нашим воїнам вдалося ліквідувати майже 30 росіян. Відповідні кадри показали в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

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