ВСУ уничтожили ТОС и много другой техники россиян: Третья штурмовая показала видео

"Пилоты бригады снова бьют вражескую тяжелую огнеметную систему и еще более десятка бронированной техники, тяжелого автотранспорта и легковух. Этот настрел - злее всех экшн-шутеров", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как горит вражеская техника. В частности, украинские воины атаковали численное количество ББМ, ОАО, "УАЗики", а также эпически сбили российских солдат на мотоцикле. Кроме того, бойцы уничтожили пехоту и даже генератор россиян.

"И это лишь часть работы, которую каждый день выполняют бойцы подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона бригады", - резюмировали в Третьей штурмовой.