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ВСУ уничтожили ТОС и много другой техники россиян: Третья штурмовая показала видео

Фото: бойцы сбили дроном даже россиян на мотоцикле (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады реализовали хороший настрел. В частности, с помощью дронов уничтожили много вражеской техники, включая российскую ТОС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "3-я отдельная штурмовая бригада".

"Пилоты бригады снова бьют вражескую тяжелую огнеметную систему и еще более десятка бронированной техники, тяжелого автотранспорта и легковух. Этот настрел - злее всех экшн-шутеров", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как горит вражеская техника. В частности, украинские воины атаковали численное количество ББМ, ОАО, "УАЗики", а также эпически сбили российских солдат на мотоцикле. Кроме того, бойцы уничтожили пехоту и даже генератор россиян.

"И это лишь часть работы, которую каждый день выполняют бойцы подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона бригады", - резюмировали в Третьей штурмовой.

Напомним, вчера мы писали о том, что украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп России в районе Курахово. Нашим воинам удалось ликвидировать почти 30 россиян. Соответствующие кадры показали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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