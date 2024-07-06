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ЗСУ знищили танки, БпЛА та 1260 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 06 липня 2024 08:18
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ЗСУ знищили танки, БпЛА та 1260 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу з 5 на 6 липня Сили оборони України ліквідували 1260 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 549 840 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 11 танків, 66 артсистем та 58 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 549 840 (+1260) осіб ліквідовано;
  • танків - 8153 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 629 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 14 897 (+66) од.;
  • РСЗВ - 1115 од.;
  • засоби ППО - 878 од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 809 (+58) од.;
  • крилатих ракет - 2351 (+9) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 053 (+76) од.;
  • спеціальної техніки - 2479 (+6) од.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня окупанти запустили по Україні 27 "Шахедів". Українським захисникам вдалося збити 24 ворожі дрони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники активізувалися на Лиманському напрямку. Станом на 22:00 5 липня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень, проте найгарячішою залишалась ситуація на Покровському напрямку.

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