ЗСУ знищили танки, БпЛА та 1260 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ
За добу з 5 на 6 липня Сили оборони України ліквідували 1260 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 549 840 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 11 танків, 66 артсистем та 58 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 549 840 (+1260) осіб ліквідовано;
- танків - 8153 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 15 629 (+18) од.;
- артилерійських систем - 14 897 (+66) од.;
- РСЗВ - 1115 од.;
- засоби ППО - 878 од.;
- літаків - 360 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 809 (+58) од.;
- крилатих ракет - 2351 (+9) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 053 (+76) од.;
- спеціальної техніки - 2479 (+6) од.
Нагадаємо, що у ніч на 6 липня окупанти запустили по Україні 27 "Шахедів". Українським захисникам вдалося збити 24 ворожі дрони.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники активізувалися на Лиманському напрямку. Станом на 22:00 5 липня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень, проте найгарячішою залишалась ситуація на Покровському напрямку.
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