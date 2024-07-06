ВСУ уничтожили танки, БПЛА и 1260 окупантов: Генштаб обновил потери РФ
За сутки с 5 на 6 июля Силы обороны Украины ликвидировали 1260 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549 840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 11 танков, 66 артсистем и 58 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 549 840 (+1260) человек ликвидировано;
- танков – 8153 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 15 629 (+18) ед.;
- артиллерийских систем – 14 897 (+66) ед;
- РСЗО – 1115 ед.;
- средства ПВО – 878 ед.;
- самолетов – 360 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 809 (+58) ед;
- крылатых ракет – 2351 (+9) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 053 (+76) ед;
- специальной техники – 2479 (+6) ед.
Напомним, что в ночь на 6 июля оккупанты запустили по Украине 27 "Шахедов". Украинским защитникам удалось сбить 24 вражеских дрона.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики активизировались на Лиманском направлении. По состоянию на 22:00 5 июля на фронте произошло 119 боевых столкновений, однако самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.
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