ЗСУ знищили склад та техніку росіян: ситуація на південному напрямку фронту

В понеділок, 14 листопада, на південній ділянці фронту українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 50 вогневих завдань, знищивши пускову установку С-300, ЗРК "Тор-М2" та три одиниці бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на зведення ОК "Південь" .

Так, росіяни завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжують облаштування рубежів оборони, ведуть ракетно-артилерійський вогонь по українських позиціях і мирних населених пунктах, атакують дронами-камікадзе та ведуть щільну повітряну розвідку. За день в повітрі було зафіксовано до 40 дронів різної модифікації. "Серед дня чотирма ударними дронами типу «Ланцет» атаковано напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі. Понад 30 снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град", а також важкої артилерії випущено протягом дня по Нікопольському району", - повідомили в ОК "Південь". В Мирівській громаді від обстрілу постраждало десять житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі. В Марганецькій громаді пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приватне підприємство. Також росіяни обстріляли Очаків з Кінбурнської коси. Водночас, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 50 вогневих завдань, атакувавши дислокації ворожих підрозділів, місця зосередження озброєння та техніки, а також склад з боєприпасами в Олешках. "Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та трьох одиниць авто-бронетехніки. Решта втрат ворога дорозвідується", - зазначили в ОК "Південь". Корабельне угруповання ворожого флоту складається з десяти кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами "Калібр".

Нагадаємо, що українські військові мінометним вогнем знищили взводний опорний пункт окупантів у Херсонській області. Це відбувалось під час активної фази по звільненню правобережної частини регіону.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка (Луганської області) було знищено батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Сотні ворогів ліквідовано.

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