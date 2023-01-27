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ЗСУ знищили склад із боєкомплектом росіян під Бахмутом (відео)

Фото: ЗСУ знищили склад із боєкомплектом росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України знищили російський склад із боєкомплектом на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"На Бахмутському напрямку 3 бригади оперативного призначення НГУ спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою ЗСУ виявили та знищили склад БК противника", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють військові, на складі ворога зберігалися протитанкові міни, заряди до ПТУР, РПГ та боєприпаси для стрілецького озброєння.

Нагадаємо, повідомлялося, щоукраїнські прикордонники накрили вогнем позицію росіян щодо Бахмутів. Внаслідок точного влучення знищено групу ворожих військ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявили, що окупанти, намагаючись захопити Бахмут, зазнають великих втрат і не рахують своїх людей. Число загиблих із боку ворога йде на тисячі.

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