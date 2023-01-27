ЗСУ знищили склад із боєкомплектом росіян під Бахмутом (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Як повідомляють військові, на складі ворога зберігалися протитанкові міни, заряди до ПТУР, РПГ та боєприпаси для стрілецького озброєння.

"На Бахмутському напрямку 3 бригади оперативного призначення НГУ спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою ЗСУ виявили та знищили склад БК противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повідомлялося, щоукраїнські прикордонники накрили вогнем позицію росіян щодо Бахмутів. Внаслідок точного влучення знищено групу ворожих військ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявили, що окупанти, намагаючись захопити Бахмут, зазнають великих втрат і не рахують своїх людей. Число загиблих із боку ворога йде на тисячі.

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