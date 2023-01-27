ВСУ уничтожили склад с боекомплектом россиян под Бахмутом (видео)

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад с боекомплектом на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Как сообщают военные, на складе врага хранились противотанковые мины, заряды к ПТУР, РПГ и боеприпасы для стрелкового вооружения.

"На Бахмутском направлении 3 бригада оперативного назначения НГУ совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой ВСУ обнаружили и уничтожили состав БК противника", - говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что украинские пограничники накрыли огнем позицию россиян по Бахмутам. В результате точного попадания уничтожена группа вражеских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявли, что оккупанты, пытаясь захватить Бахмут, терпят большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны врага идет на тысячи.

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