ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському районі (відео)

"Аеророзвідники показали, як знищують ворожі боєприпаси та міномети від Бахмута та Соледара", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як бійці спочатку знищують ворожий склад із боєприпасами. Ефектний вибух вдалося зафіксувати на відео.

Також показано, як ЗСУ знищили російський міномет 120-мм. У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових.

Також після перерви окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. Водночас ворог продовжує зазнавати значних втрат, за добу на цьому відтинку знищено понад 400 загарбників та 21 одиницю техніки.

Сьогодні повідомлялось, що Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили російську станції РЕБ "Синиця". Її вдалося знищити ударом з HIMARS.