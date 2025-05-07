ЗСУ показали, як знищують штурмові групи росіян на підступах до своїх позицій (відео)

Зазначається, що росіяни з 30 квітня по 06 травня 2025 року вдвічі збільшили кількість розвідувальних польотів над зоною відповідальності тактичної групи "Вугледар".

Також за цей період окупанти застосували на Новопавлівському напрямку 3710 FPV - дронів. А 4 травня зробили рекордну кількість FPV - 664 одиниць за день. 96% цих безпілотників наші оборонці знешкодили засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, у понад два рази зросла кількість штурмових дій - 428 проти 212 за попередній тиждень. Противник переважно атакує пішими або мобільними транспортними групами - від 2 до 50 мотоциклів та багі.

"Проте окупанти за будь-яку ціну хочуть роздрукувати "трикольорову ганчірку" на адміністративному кордоні між Донеччиною та Дніпропетровщиною до 9 травня. Але практично не мають успіху!", - зазначили у тактичній групі.

Через це, як повідомили у "Вугледарі", спостерігається повноцінне поповнення та велика кількість загиблих та поранених, росіяни почали відправляти на штурми діловодів, такелажників, мостоукладальників, музикантів військових оркестрів, кінологів, саперів та артилеристів.

Українська аеророзвідка показує ці штурмові групи, а артилерія, бомбардувальники та FPV знешкоджують ворогів ще на підступах до українських позицій. Так, протягом 30 квітня - 06 травня 2025 року військовослужбовцями тактичної групи "Вугледар" знищено :