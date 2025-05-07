ВСУ показали, как уничтожают штурмовые группы россиян на подступах к своим позициям (видео)

На Новопавловском направлении украинские аэроразведчики обезвредили штурмовые группы россиян на подступах к своим позициям. За неделю было уничтожено более 2 тысяч оккупантов.

Об этом РБК-Украина сообщили в тактической группе "Угледар" и предоставили видео.

Отмечается, что россияне с 30 апреля по 06 мая 2025 года вдвое увеличили количество разведывательных полетов над зоной ответственности тактической группы "Угледар".

Также за этот период оккупанты применили на Новопавловском направлении 3710 FPV - дронов. А 4 мая сделали рекордное количество FPV - 664 единиц за день. 96% этих беспилотников наши защитники обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, более чем в два раза возросло количество штурмовых действий - 428 против 212 за предыдущую неделю. Противник преимущественно атакует пешими или мобильными транспортными группами - от 2 до 50 мотоциклов и багги.

"Однако оккупанты любой ценой хотят распечатать "трехцветную тряпку" на административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями до 9 мая. Но практически не имеют успеха!", - отметили в тактической группе.

Из-за этого, как сообщили в "Угледаре", наблюдается полноценное пополнение и большое количество погибших и раненых, россияне начали отправлять на штурмы делопроизводителей, такелажников, мостоукладчиков, музыкантов военных оркестров, кинологов, саперов и артиллеристов.

Украинская аэроразведка показывает эти штурмовые группы, а артиллерия, бомбардировщики и FPV обезвреживают врагов еще на подступах к украинским позициям. Так, в течение 30 апреля - 06 мая 2025 года военнослужащими тактической группы "Угледар" уничтожено :