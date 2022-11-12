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ЗСУ знищили штаб, командний пункт і 6 складів окупантів у трьох областях

Фото: ЗСУ знищили штаб, командний пункт і 6 складів окупантів у трьох областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. ЗСУ протягом 9-11 листопада завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж трьох діб Росія втратила:

  • склад з БК - у Херсонському районі;
  • склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;
  • 2 склади з БК і штаб - у Бериславському районі Херсонської області;
  • штаб - у Кадіївці Луганської області;
  • склад з БК і командний пункт - у Василівському районі Запорізької області;
  • склад з БК - у Сватівському районі Луганської області.

"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

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Війна Росії проти України