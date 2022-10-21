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ЗСУ знищили ще шість танків та сотню окупантів: нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за добу знищили ще шість танків та сотню окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби ліквідували ще сотню окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 750 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника на 21 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 66750 (+100);
  • танків - 2573 (+6);
  • бойових броньованих машин - 5258 (+3);
  • артилерійських систем - 1648 (+2);
  • РСЗВ - 372 (+0);
  • кошти ППО - 189 (+0);
  • літаків - 269 (+0);
  • вертольотів - 243 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1325 (+14);
  • крилаті ракети - 329 (+0);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4006 (+1);
  • спеціальна техніка - 147 (+0).

Нагадаємо, Збройні сили на півдні України знищили контрольно-спостережний пункт окупантів та два склади з боєприпасами.

Також повідомлялося, що РФ перекинула на Херсонщину дві тисячі російських мобілізованих. Тим самим командування окупантів намагається поповнити втрати та посилити підрозділи на лінії зіткнення.

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