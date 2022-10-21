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ВСУ уничтожили еще шесть танков и сотню оккупантов: новые потери России

Фото: ВСУ за сутки уничтожили еще шесть танков и сотню оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще сотню оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66750 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника на 21 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 66750 (+100);
  • танков - 2573 (+6);
  • боевых бронированных машин - 5258 (+3);
  • артиллерийских систем - 1648 (+2);
  • РСЗО - 372 (+0);
  • средства ПВО - 189 (+0);
  • самолетов - 269 (+0);
  • вертолетов - 243 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1325 (+14);
  • крылатые ракеты - 329 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1);
  • специальная техника - 147 (+0).

Напомним, Вооруженные силы на юге Украины уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов и два склада с боеприпасами.

Также сообщалось, что РФ перебросила в Херсонскую область две тысячи российских мобилизованных. Тем самым командование оккупантов пытается пополнить потери и усилить подразделения на линии столкновения.

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