ЗСУ знищили ще майже 800 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 229 660 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 229 660 (+790) осіб ліквідовано;

танків - 4052 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 7888 (+20) од.;

артилерійських систем - 4188 (+26) од.;

РСЗВ - 637 (+5) од.;

засоби ППО - 390 (+1) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 308 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3557 (+12) од.;

крилаті ракети - 1261 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6816 (+22) од.;

спеціальна техніка - 583 (+3) од.; Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Лиманському,

Бахмутському;

Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень.