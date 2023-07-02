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ЗСУ знищили ще майже 800 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

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Неділя 02 липня 2023 08:30
ЗСУ знищили ще майже 800 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 229 660 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 229 660 (+790) осіб ліквідовано;
  • танків - 4052 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 7888 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 4188 (+26) од.;
  • РСЗВ - 637 (+5) од.;
  • засоби ППО - 390 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 308 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3557 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1261 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6816 (+22) од.;
  • спеціальна техніка - 583 (+3) од.;

ЗСУ знищили ще майже 800 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Лиманському,
  • Бахмутському;
  • Мар’їнському напрямках,

Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень.

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