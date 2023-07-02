ВСУ уничтожили еще около 800 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 229 660 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 229 660 (+790) человек ликвидировано;

танков - 4052 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 7888 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 4188 (+26) ед.;

РСЗО - 637 (+5) ед.;

средства ПВО - 390 (+1) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 308 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3557 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1261 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6816 (+22) ед.;

специальная техника - 583 (+3) ед.; Какая ситуация на фронте? Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на: Лиманском,

Бахмутскому;

Марьинском направлениях, За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.