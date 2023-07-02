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ВСУ уничтожили еще около 800 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

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Воскресенье 02 июля 2023 08:30
ВСУ уничтожили еще около 800 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 229 660 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 229 660 (+790) человек ликвидировано;
  • танков - 4052 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7888 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 4188 (+26) ед.;
  • РСЗО - 637 (+5) ед.;
  • средства ПВО - 390 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 308 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3557 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1261 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6816 (+22) ед.;
  • специальная техника - 583 (+3) ед.;

ВСУ уничтожили еще около 800 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

  • Лиманском,
  • Бахмутскому;
  • Марьинском направлениях,

За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

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