ВСУ уничтожили еще около 800 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 229 660 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 229 660 (+790) человек ликвидировано;
- танков - 4052 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 7888 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 4188 (+26) ед.;
- РСЗО - 637 (+5) ед.;
- средства ПВО - 390 (+1) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 308 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3557 (+12) ед.;
- крылатые ракеты - 1261 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6816 (+22) ед.;
- специальная техника - 583 (+3) ед.;
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Лиманском,
- Бахмутскому;
- Марьинском направлениях,
За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.
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