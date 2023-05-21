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ЗСУ знищили ще 730 окупантів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: український військовий (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 203 тисяч живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 203 160 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків - 3783 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 7398 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 3258 (+29) од.;
  • РСЗВ - 564 (+1) од.;
  • засоби ППО - 327 (+2) од.;
  • літаків - 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2822 (+21) од.;
  • крилаті ракети - 1011 (+0) од.;
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6115 (+12) од.;
  • спеціальна техніка - 425 (+2) од.;

Фото: втрати ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спецпризначенці підрозділу "Білий вовк" показали результати свого полювання на фронті за поточний тиждень. Воїни знищили 10 ворожих цілей.

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