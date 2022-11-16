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ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток танків: нові втрати Росії

Фото: ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток ворожих танків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 630 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 82 710 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків - 2871 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин - 5797 (+24) од.,
  • артилерійських систем - 1860 (+10) од.,
  • РСЗВ - 393 (+0) од.
  • засоби ППО - 209 (+1) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14),
  • крилатих ракет - 474 (+75),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9) од.,
  • спеціальної техніки - 160 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, українські військові продовжують нищити російських окупантів. Бійці ЗСУ 15 листопада успішно відбили всі атаки ворога на Донеччині.

Крім того, українські війська знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках.

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