ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток танків: нові втрати Росії

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 630 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 82 710 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:
Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, українські військові продовжують нищити російських окупантів. Бійці ЗСУ 15 листопада успішно відбили всі атаки ворога на Донеччині.
Крім того, українські війська знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках.
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