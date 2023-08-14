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ЗСУ знищили ще 530 окупантів й майже 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 14 серпня, склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 артсистем та 19 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 254380 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків - 4306 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 8354 (+19) од;
  • артилерійських систем - 5099 (+27) од;
  • РСЗВ - 714 (+1) од.;
  • засоби ППО - 479 (+2) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 313 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4213 (+9);
  • крилаті ракети - 1379 (+0) од;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7562 (+19) од.;
  • спеціальна техніка - 766 (+6).

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжують розвивати успіх на півдні країни під час контрнаступних операцій. При цьому російські окупанти не припиняють штурмових дій у районах Куп'янська та Сватового, де йдуть важкі бої.

Сили оборони України за минулу добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Також протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення на фронтах.

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Збройні сили УкраїниокупантиГенштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ