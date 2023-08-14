ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 254380 (+530) человек ликвидировано;

танков - 4306 (+8) ед;

боевых бронированных машин - 8354 (+19) ед;

артиллерийских систем - 5099 (+27) ед;

РСЗО - 714 (+1) ед;

средства ПВО - 479 (+2) ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 313 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4213 (+9);

крылатые ракеты - 1379 (+0) ед;

корабли/катера - 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7562 (+19) ед;

специальная техника - 766 (+6).

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают развивать успех на юге страны во время контрнаступательных операций. При этом российские оккупанты не прекращают штурмовых действий в районах Купянска и Сватового, где идут тяжелые бои.

Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Также в течение суток произошло 33 боевых столкновения на фронтах.