ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 14 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 артсистем и 19 ББМ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают развивать успех на юге страны во время контрнаступательных операций. При этом российские оккупанты не прекращают штурмовых действий в районах Купянска и Сватового, где идут тяжелые бои.
Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Также в течение суток произошло 33 боевых столкновения на фронтах.
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