UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ще 410 окупантів та понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему та 27 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано;
  • танків - 4362 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 8476 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 5295 (+31) од.;
  • РСЗВ - 721 (+2) од.;
  • засоби ППО - 491 (+2) од.;
  • літаків - 315 од.;
  • гелікоптерів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4312 (+3) од.;
  • крилаті ракети - 1406 од.;
  • кораблі/катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7722 (+30) од.;
  • спеціальна техніка - 797 (+3) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління окупантів.

Окрім того, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниокупантиГенштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ