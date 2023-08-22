ЗСУ знищили ще 410 окупантів та понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему та 27 ББМ ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління окупантів.
Окрім того, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.
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