ЗСУ знищили ще 320 окупантів та десяток артсистем: нові втрати РФ

Українські війська минулої доби ліквідували ще 320 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50 російських військових.
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