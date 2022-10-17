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ЗСУ знищили ще 320 окупантів та десяток артсистем: нові втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 320 окупантів та десяток артсистем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська минулої доби ліквідували ще 320 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,
  • танків - 2537 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,
  • артилерійських систем - 1599 (+10) од.,
  • РСЗВ - 366 (+1) од.,
  • засоби ППО - 187 (+1) од.,
  • літаків - 268 (+0) од.,
  • вертольотів - 242 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
  • крилаті ракети - 316 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,
  • спеціальна техніка - 144 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50 російських військових.

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