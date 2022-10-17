ВСУ уничтожили еще 320 оккупантов и десяток артсистем: новые потери РФ

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 320 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и по меньшей мере 50 российских военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.